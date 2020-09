15 novos casos de Covid-19 são registrados em Assis

A Secretaria Municipal de Saúde registrou 15 novos casos de coronavírus (Covid-19) em Assis Chateaubriand, conforme informa o boletim publicado na tarde desta segunda-feira (31), no qual estão inseridos os dados das últimas 72 horas, com destaque para o domingo (30), quando 10 casos foram contabilizados. No sábado (29), não houve registro de exame positivo. Entre os novos casos, estão 11 mulheres com 16, 18, 20, 31, 32, 33, 35, 38, 52, 66 e 83 anos de idade, três homens com 30, 33 e 77 anos e um menino de 12 anos.

O número oficial de contaminados chegou a 424 pessoas. Destas, 357 estão curadas. Entre os 62 pacientes em tratamento, um está internado na UTI do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, enquanto que 61 estão em tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Todos assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

Ainda conforme o novo boletim, há 41 casos suspeitos em investigação e outros 1.058 foram descartados, após os testes e exames apontarem resultados negativos. Outros 40 exames positivos feitos em laboratório privado aguardam validação do Ministério da Saúde.

Mortes

Assis Chateaubriand registrou cinco óbitos por Covid-19. O último foi de uma senhora de 71 anos, na sexta-feira (28). Os outros ocorreram nos dias 13 e 14 de julho, sendo dois idosos com 85 e 73 anos, e nos dias 4 e 5 de junho, de duas mulheres com 79 e 37 anos.

Fonte: Assessoria municipal de imprensa

Comentários