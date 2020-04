15 casos confirmados de coronavírus em Assis estão curados

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand divulgou, na tarde desta terça-feira (28), um novo boletim com dados atualizados sobre o coronavírus (COVID-19) no município. O mesmo aponta um salto de 9 para 15 o número de casos confirmados na doença. No entanto, os seis novos casos se referem a pessoas que já estão curadas, mas que entraram na estatística após passarem pelo teste rápido, de momento disponibilizado apenas para profissionais de saúde e das forças de segurança e salvamento, e seus familiares residentes.

Porém, neste caso, algumas amostras foram utilizadas em contatos próximos de casos confirmados por exame laboratorial, com o objetivo de ampliar a base de dados com fins investigativos para estudos epidemiológicos.

A Secretaria de Saúde informa que todas as 15 pessoas contaminadas pela COVID estão curadas. Dos 62 casos registrados como suspeitos, 47 foram descartados após resultado laboratorial e, portanto, não há nenhum sob investigação.

Assessoria do município.

Comentários