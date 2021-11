133º óbito por complicações de Covid-19 é confirmado em Assis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou o 133º óbito por complicações da Covid-19 nesta quarta-feira (03). Trata-se de um homem, de 78 anos, que era portador de comorbidades e teve início dos sintomas em 03/10, sendo cefaleia, dispneia, mialgia, tosse, procurou atendimento no Ambulatório Covid em 05/10, onde coletou exame para Covid-19, testando positivo; foi medicado sem necessidade de internamento. Em 09/10, devido à piora dos sintomas foi internado na ala Covid-19 do Hospital Beneficente Moacir Micheletto e, em 10/10, foi transferido para UTI do mesmo hospital. O quadro clinico se agravou e em 15/10 foi transferido para o Hospital Universitário de Cascavel, onde permaneceu na UTI até 31/10, quando faleceu.

O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito desse chateaubriandense e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos.

Mortes

Assis Chateaubriand registrou 133 óbitos por complicações do Covid-19:

60 mulheres

73 homens

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

Comentários