7 chateaubriandenses estão internados na UTI

111 novos casos de Covid-19 foram confirmados em Assis Chateaubriand, através do boletim desta segunda-feira (31), totalizando 6.749 pessoas contaminadas. Destas, 5.988 estão curadas. Os dados são das últimas 48 horas. Entre os resultados positivos estão 55 mulheres com idade entre (7 meses e 89 anos) e 56 homens com idades entre (02 e 80 anos).

7 pacientes de Assis Chateaubriand estão internados, sendo 3 na UTI do Hospital Beneficente, e 4 na clínica.

627 chateaubriandenses seguem tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Eles assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

No novo boletim consta ainda que há 41 casos suspeitos em investigação e o total de exames com resultados negativos é de 4.485.

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

