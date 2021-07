106º óbito por complicações do Covid-19 é confirmad

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, confirmou o 106º óbito por complicações do Covid-19, nesta quarta-feira (7). Trata- se de uma mulher com 58 anos, procurou atendimento em hospital particular na cidade de Toledo no dia 16 de junho, onde coletou exame para Covid-19, testando positivo, permaneceu internada no mesmo hospital na UTI até o dia 5 de julho, onde veio a óbito. A Secretaria de Saúde não teve informações sobre sintomas. O óbito foi confirmado somente nesta quarta-feira (7), pela Regional de Saúde.

O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito desta chateaubriandense e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

